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19:54, 27 февраля 2023Россия

Жителям Крыма назвали самое безопасное место на случай землетрясений

Глава РГО в Крыму Самохин назвал пещеры самым безопасным местом на случай землетрясений
СюжетЗемлетрясение в Крыму

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На территории Крымского полуострова самым безопасным местом на случай землетрясения могут считаться пещеры. Об этом заявил крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму Геннадий Самохин, его слова приводит РИА Новости Крым.

«Крымские пещеры из всех объектов наиболее безопасные. Связано это с тем, что наши Крымские горы состоят из отдельных блоков, это не один монолит. И между этими блоками находятся прослойки глины», — сказал ученый.

Он пояснил, что в момент землетрясения блоки начинают трястись, однако находящаяся между ними глина заглушает толчки. По словам Самохина, чаще всего эпицентр землетрясения находится в море. Благодаря глиняным прослойкам сейсмическая активность не доходит до гор даже в тех случаях, когда толчки ощущаются на побережье.

Спелеолог добавил, что в Крыму действует целая сеть сейсмологических станций, в том числе, в Ялте, Алуште, Севастополе. А в структуре Крымского федерального университета имени Вернадского находится Институт сейсмологии и геодинамики.

27 февраля в акватории Черного моря в 25 километрах от крымского побережья зафиксировали подземные толчки. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил, что землетрясение магнитудой до трех баллов в эпицентре было зафиксировали на глубине 15 километров.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибло несколько десятков тысяч человек.

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Никита Абрамов
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