Жителям Крыма назвали самое безопасное место на случай землетрясений

Глава РГО в Крыму Самохин назвал пещеры самым безопасным местом на случай землетрясений

На территории Крымского полуострова самым безопасным местом на случай землетрясения могут считаться пещеры. Об этом заявил крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму Геннадий Самохин, его слова приводит РИА Новости Крым.

«Крымские пещеры из всех объектов наиболее безопасные. Связано это с тем, что наши Крымские горы состоят из отдельных блоков, это не один монолит. И между этими блоками находятся прослойки глины», — сказал ученый.

Он пояснил, что в момент землетрясения блоки начинают трястись, однако находящаяся между ними глина заглушает толчки. По словам Самохина, чаще всего эпицентр землетрясения находится в море. Благодаря глиняным прослойкам сейсмическая активность не доходит до гор даже в тех случаях, когда толчки ощущаются на побережье.

Спелеолог добавил, что в Крыму действует целая сеть сейсмологических станций, в том числе, в Ялте, Алуште, Севастополе. А в структуре Крымского федерального университета имени Вернадского находится Институт сейсмологии и геодинамики.

27 февраля в акватории Черного моря в 25 километрах от крымского побережья зафиксировали подземные толчки. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил, что землетрясение магнитудой до трех баллов в эпицентре было зафиксировали на глубине 15 километров.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибло несколько десятков тысяч человек.