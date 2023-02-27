Песков отказался комментировать сведения о возможной атаке дронов на Белоруссию

Песков заявил, что Кремлю нечего сказать об атаке дронов на аэродром в Белоруссии

Кремлю нечего сказать по поводу сообщений о якобы атаке дронов на военный аэродром в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Белоруссии, и Белоруссия опровергла», — сказал Песков.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о якобы имевшей место перестрелке на границе с Украиной. Отмечается, что информация о перестрелке на участке украинско-белорусской границы 25 февраля появилась в сети, в первую очередь на ресурсах «деструктивной направленности».