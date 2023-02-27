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20:24, 27 февраля 2023Ценности

Риту Дакоту уличили в фотошопе на новом видео в бикини

Певицу Риту Дакоту уличили в фотошопе тела на новом видео в бикини цвета хаки
Рита Дакота

Рита Дакота. Кадр: @ritadakota

Российскую певицу и композитора Риту Дакоту уличили в фотошопе тела на новом видео в откровенном образе. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала кадры, на которых она позирует перед фотографом в бикини цвета хаки с бахромой. На размещенных кадрах видно, что поп-исполнительницу запечатлели у бассейна с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. При этом ее образ дополнили несколько колец и золотые серьги.

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«Как вы видите, пока я особо не похудела. Но у меня появилась гениальная идея, как сделать это "легко и в радости". Ну или просто "в радости". А пока можете написать, какая я Бейонсе и как мне "и так хорошо"», — высказалась Дакота в описании к публикации.

Поклонники, в свою очередь, разглядели на видео ретушь из-за постоянно меняющихся пропорций руки артистки. «Я одна заметила маску на видео и плавающую руку разного размера?», «Фотошоп?», «А что с рукой?» — писали пользователи сети. Певица отреагировала на критику поклонников и заявила, что на самом деле снимал и обрабатывал ролик другой человек.

Ранее в феврале Рита Дакота показала фанатам свое тело в максимальном весе. 32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на данном изображении ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.

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Карина Черных
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