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10:06, 27 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России по украинским позициям под Херсоном

РИА Новости: российские артиллеристы ударили по стоянке техники ВСУ под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России нанесли удар по стоянке техники украинской армии у Томиной Балки под Херсоном. Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что в результате атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шесть единиц автомобильной техники, 12 военных погибли, еще шестеро были ранены.

Кроме того, прошедшей ночью российские войска поразили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили семь беспилотников ВСУ в районе Катериновки под Херсоном, а также у Червонопоповки, Нововодяного и Пшеничного в Луганской народной республике (ЛНР).

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Алевтина Запольская
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