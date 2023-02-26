Российские военные сбили украинский вертолет и семь беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и семь беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 и еще семь беспилотников ВСУ. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Конашенкова, с начала спецоперации российская армия сбила более 600 самолетов и вертолетов Украины.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.