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12:49, 27 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в работе на иностранцев против безопасности России

ФСБ заподозрила жителя Тульской области в работе на иностранцев против безопасности России

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Тульской области в сотрудничестве с иностранной организацией и участии в ее деятельности, направленной против безопасности России. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. По данным силовиков, фигурант самостоятельно нашел представителей иностранной организации и предложил им свои услуги. Об этом стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ, мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что суд в России рассмотрит первое дело против обвиняемого в захвате власти военного ВСУ.

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Илона Палей
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