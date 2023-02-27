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21:00, 27 февраля 2023Забота о себе

Назван способ справиться с эмоциями после новости о смертельном диагнозе

Психолог Короткова предложила при онкологическом диагнозе дать волю эмоциям

Фото: Unsplash

Способ справиться с эмоциями при поставленном онкологическом диагнозе назвала психолог Татьяна Короткова. В беседе с News.ru она предложила не торопиться с выводами и не ждать катастрофы.

По словам Коротковой, болезнь не всегда развивается стремительно, и это нужно иметь в виду. «Важно помнить: даже самые страшные мысли — это всего лишь мысли, они сами по себе вам не угрожают. Современная медицина идет вперед огромными шагами, и сейчас мы не замечаем тех болезней, от которых страдали еще 100 лет назад», — сказала специалистка.

Психолог посоветовала дать волю эмоциям, проговорить и проплакать их, чтобы адаптироваться к изменениям в жизни из-за постановки смертельного диагноза. «Занимайте себя. Находите дела, которые помогут переключить голову. Помните: вы не одиноки в своих переживаниях. Обратитесь в группы психологической поддержки, они проводятся как онлайн, так и офлайн. Скажите себе: "Я со всем справлюсь"», — порекомендовала Короткова.

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Кроме того, психолог призвала не заниматься изучением информации о болезни в сети, чтобы не встречать страшных историй о своем диагнозе, и составить список вопросов для лечащего врача.

Ранее онколог Дмитрий Коробков развеял популярные мифы о раке. По его словам, онкологические заболевания бывают не только наследственными, но и спорадическими, то есть случайными.

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Александра Лисица
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