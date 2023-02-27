Захарова связала рейтинги Байдена с санкциями США против России

Захарова: США призывают союзников к санкциям против России, чтобы поднять рейтинги Байдена

Власти США призывают союзников вводить санкции против России, чтобы поднять падающие рейтинги американского президента Джо Байдена. Такую связь увидела официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что целью пакетов рестрикций от Вашингтона является попытка компенсировать масштабностью неуспешные результаты гибридной войны, объявленной Москве. «Понятно, что в Белом доме, делая ставку на борьбу с Россией "до последнего украинца", решают приоритетную для себя задачу подтянуть за счет демонстрации "жесткости" падающие рейтинги Байдена с прицелом на избирательную кампанию, когда и если он решится объявить о намерении баллотироваться на второй срок», — высказалась она.