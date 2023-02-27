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06:00, 27 февраля 2023Мир

Оппозиция Сербии выдвинула требование президенту Вучичу

Оппозиция Сербии выдвинула предупреждение президенту Вучичу о Косово
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Представитель сербского оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадович выдвинул в преддверии запланированного на 27 февраля в Брюсселе саммита Сербии и Косово предупреждение президенту страны Александру Вучичу и потребовал не подписывать никаких соглашений по непризнанной республике до завершения украинского кризиса. Его слова приводит издание Nova.

«Ничего не должно быть подписано до окончания украинского кризиса, и тем более ультиматумов Запада по ускоренной процедуре», — подчеркнул политик.

Обрадович добавил, что Вучич фактически принял план Франции и Германии, вопрос заключается в том, кто подпишет документ, он сам или премьер-министр Ана Брнабич. Лидер движения «Двери» отметил, что президент пытается «оправдать предательство» перед гражданами Сербии.

Схожую позицию высказывал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Дипломат указал, что вопрос статуса Косово должен определяться в иных геополитических условиях, после разрешения конфликта на Украине.

Он также заявил, что франко-германский план неприемлем для Сербии, поскольку фактически представляет открытое признание независимости республики.

Ранее Вучич отказался признавать независимость самопровозглашенной республики Косово. Он подчеркнул, что это решение является окончательным. Сербский лидер также добавил, что не поддерживает вступление Косово в ООН.

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Марина Совина
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