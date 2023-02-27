На российских стройках недосчитались сотен тысяч рабочих

В Минстрое сообщили, что российской стройотрасли не хватает 200 тысяч специалистов

Строительной отрасли в России не хватает 200 тысяч рабочих. О том, что в стране не досчитались специалистов, сообщила руководитель кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич, пишет ТАСС.

Представительница ведомства добавила, что дефицит кадров наблюдается и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — там не хватает 90 тысяч человек. «Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию. Можно сказать, что цифра максимально приближенная к действительности», — пояснила Сенкевич.

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор отметил, что скоро будет разработана стратегия кадровой политики в строительной отрасли — она должна обеспечить эффективное взаимодействие предприятий, предпринимателей и образовательных организаций в стране.

Ранее в Национальном объединении строителей (НОРСТРОЙ) назвали самые дефицитные профессии на российских стройках. По данным организации, сильнее всего в стране не хватает монтажников технологических трубопроводов, бетонщиков и электрогазосварщиков.