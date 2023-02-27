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06:02, 27 февраля 2023Мир

Стало известно о проблемах украинских беженцев с едой в Швеции

SVT заявил о неспособности сотни украинских беженцев в Швеции обеспечить себя едой

Фото: Unsplash

Украинские беженцы в Швеции не могут покупать себе еду, поэтому обращаются за помощью в благотворительные организации. С «таким» заявлением выступил телеканал SVT.

Издание заявило о проблемах порядка 40 тысяч украинских беженцев с едой в Швеции и сообщило об их неспособности обеспечить себя продуктами. Александра Еременко, экс-руководитель двух парфюмерных магазинов в Одессе, подчеркнула, что «Очень трудно отказать своему сыну, когда он просит яблоко».

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Ситуация сложилась таким образом на фоне того, что более 12 тысяч украинцев трудоспособного возраста живут на пособия правительства. Без обладания щведским языком трудно устроиться на работу, поэтому стоит расстраиваться и ожидать 71 крону, или 500 рублей. Ответственный о по вопросам интеграции в административном совете Кроноберга Эва Йонссон подтвердила, что украинские беженцы лишились доступа к базе продовольствия.

По данным SVT, в Стокгольме порядка 400-500 украинцев приходят в местное отделение Красного Креста для получения бесплатной еды. «Мы помогаем, чтобы никто не голодал, но Красный Крест в долгосрочной перспективе не может быть гарантом основных потребностей этой группы беженцев», — заключи координатор благотворительной организации Магнус Андерссон.

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Марина Совина
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