Стало известно о проблемах украинских беженцев с едой в Швеции

SVT заявил о неспособности сотни украинских беженцев в Швеции обеспечить себя едой

Украинские беженцы в Швеции не могут покупать себе еду, поэтому обращаются за помощью в благотворительные организации. С «таким» заявлением выступил телеканал SVT.

Издание заявило о проблемах порядка 40 тысяч украинских беженцев с едой в Швеции и сообщило об их неспособности обеспечить себя продуктами. Александра Еременко, экс-руководитель двух парфюмерных магазинов в Одессе, подчеркнула, что «Очень трудно отказать своему сыну, когда он просит яблоко».

Ситуация сложилась таким образом на фоне того, что более 12 тысяч украинцев трудоспособного возраста живут на пособия правительства. Без обладания щведским языком трудно устроиться на работу, поэтому стоит расстраиваться и ожидать 71 крону, или 500 рублей. Ответственный о по вопросам интеграции в административном совете Кроноберга Эва Йонссон подтвердила, что украинские беженцы лишились доступа к базе продовольствия.

По данным SVT, в Стокгольме порядка 400-500 украинцев приходят в местное отделение Красного Креста для получения бесплатной еды. «Мы помогаем, чтобы никто не голодал, но Красный Крест в долгосрочной перспективе не может быть гарантом основных потребностей этой группы беженцев», — заключи координатор благотворительной организации Магнус Андерссон.

