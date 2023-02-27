Доктор Мясников назвал опасное последствие популярного способа похудения

Врач Александр Мясников заявил, что мочегонные чаи провоцируют появление камней в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасное последствие популярного способа похудения. Доктор заявил, что употребление мочегонных чаев провоцирует появление камней в почках. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Человек должен выпивать столько жидкости, чтобы из организма в сутки выводилось два литра мочи — это промывает почки», — объяснил специалист. При этом он добавил, что употреблять мочегонные средства не рекомендуется. «Мочегонные напитки могут усиливать образование камней в почках, так как идет активный вывод кальция», — пояснил врач.

Ранее врач заявил, что резкое снижение веса к пляжному сезону вредно для здоровья. Мясников указал, что для правильного похудения за три месяца человеку необходимо сбрасывать только пять процентов от исходного веса.

До этого Мясников также предупредил худеющих об опасности мочегонных чаев. По его словам, производители таких напитков пишут на упаковках «чай для снижения веса», однако на самом деле они являются опасными мочегонными средствами. Доктор отметил, что при злоупотреблении таким чаем человек рискует столкнуться с почечной недостаточностью или проблемами с сердцем.