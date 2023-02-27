Гособвинитель Белоруссии запросил 19 лет колонии для Тихановской

Гособвинитель Белоруссии запросил 19 лет колонии общего режима для Светланы Тихановской

Государственный обвинитель Белоруссии запросил 19 лет колонии общего режима для лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такой же срок гособвинитель запросил для бывшего министра культуры Белоруссии и члена президиума Координационного совета (КС) Павла Латушко. Еще трем оппозиционерам — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — запросили по 12 лет лишения свободы. Уточняется, что Ковалькова и Мороз должны отбыть наказание в колонии общего режима, а Латушко и Дылевский — в колонии усиленного режима.

Также прокурор запросил взыскать с Тихановской штраф. Латушко, по его словам, следует лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет. Более того, экс-министр культуры должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

Обвиняемым инкриминированы в том числе заговор с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни. В частности, Тихановскую обвиняют в измене государству и приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской в марте 2022 года. В Генпрокуратуре заявили, что Тихановскую подозревают в публичных призывах к совершению акта терроризма и диверсии.