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14:55, 27 февраля 2023Бывший СССР

Гособвинитель Белоруссии запросил 19 лет колонии для Тихановской

Гособвинитель Белоруссии запросил 19 лет колонии общего режима для Светланы Тихановской

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Государственный обвинитель Белоруссии запросил 19 лет колонии общего режима для лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такой же срок гособвинитель запросил для бывшего министра культуры Белоруссии и члена президиума Координационного совета (КС) Павла Латушко. Еще трем оппозиционерам — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — запросили по 12 лет лишения свободы. Уточняется, что Ковалькова и Мороз должны отбыть наказание в колонии общего режима, а Латушко и Дылевский — в колонии усиленного режима.

Также прокурор запросил взыскать с Тихановской штраф. Латушко, по его словам, следует лишить права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет. Более того, экс-министр культуры должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

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Обвиняемым инкриминированы в том числе заговор с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни. В частности, Тихановскую обвиняют в измене государству и приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской в марте 2022 года. В Генпрокуратуре заявили, что Тихановскую подозревают в публичных призывах к совершению акта терроризма и диверсии.

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Варвара Кошечкина
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