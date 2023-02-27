В ООН рассказали о росте нищеты и превосходства белых

Генсек ООН Гутерриш заявил о росте нищеты, расизма и превосходства белых

Во всем мире впервые за десятилетие наблюдается рост крайней нищеты, голода, антисемитизма, расизма и превосходства белых. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, мир больше не движется вперед, а повернулся вспять. Он обратил внимание, что в 2023 году во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25 процентов больше, чем в 2022-м.

«Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы», — рассказал Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Генсек также указал на преследование и ненависть в отношении религиозный, языковых, этнических и ЛГБТКА+ меньшинств.

Ранее Турция и ООН, как равноправные стороны, подписавшие зерновую сделку, потребовали от Запада твердых гарантий на вывод аммиака и агропродукции из России на международные рынки. «На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано», — заявил один из источников.