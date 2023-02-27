На Урале с почестями похоронят торговавшего наркотиками вагнеровца

В Свердловской области с почестями похоронят сидевшего за торговлю наркотиками бойца ЧВК

В Ивделе Свердловской области с почестями похоронят на городском кладбище бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Ивана Горского, погибшего в ходе спецоперации. До вступления в ЧВК уралец отбывал наказание в колонии строгого режима за торговлю наркотиками, передает региональный портал Е1.

Со ссылкой на данные картотеки ивдельского суда E1 пишет, что Горский в 2017 году был приговорен к 10 годам и 10 месяцам заключения. Факт его гибели подтвердили в городской администрации. Там уточнили, что церемония прощания прошла 27 февраля в городском кинотеатре «Северный маяк».

До спецоперации у Ивана Горского был воинский опыт, он участвовал в чеченской кампании и имел боевые награды.

Ранее в Свердловской области с почестями похоронили погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» Александра Филатова. Он отбывал наказание за убийство женщины ради 50 тысяч рублей.