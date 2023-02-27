Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 27 февраля 2023Россия

На Урале с почестями похоронят торговавшего наркотиками вагнеровца

В Свердловской области с почестями похоронят сидевшего за торговлю наркотиками бойца ЧВК

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Ивделе Свердловской области с почестями похоронят на городском кладбище бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Ивана Горского, погибшего в ходе спецоперации. До вступления в ЧВК уралец отбывал наказание в колонии строгого режима за торговлю наркотиками, передает региональный портал Е1.

Со ссылкой на данные картотеки ивдельского суда E1 пишет, что Горский в 2017 году был приговорен к 10 годам и 10 месяцам заключения. Факт его гибели подтвердили в городской администрации. Там уточнили, что церемония прощания прошла 27 февраля в городском кинотеатре «Северный маяк».

До спецоперации у Ивана Горского был воинский опыт, он участвовал в чеченской кампании и имел боевые награды.

Ранее в Свердловской области с почестями похоронили погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» Александра Филатова. Он отбывал наказание за убийство женщины ради 50 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Власти российского региона опровергли информацию о поиске диверсантов
Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый Век» за вымогательства
Российский футболист порассуждал о возможности прожить на 25 тысяч рублей
На российских стройках недосчитались сотен тысяч рабочих
Германия предоставила Украине новую партию техники
81-летняя Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости
В ЕС признали использование «атмосферы паралича» в принятии решений по Украине
В деле о смерти «подавившейся блином» россиянки нашли несостыковку
19-летний юноша на BMW сбил сотрудников полиции во время погони за ним
Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.