Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 27 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о наличии психотропных веществ у бойцов ВСУ

Пригожин: почти половина убитых бойцов ВСУ имели при себе психотропные вещества

Фото: Vadim Ghirda / AP

Почти половина убитых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имели при себе психотропные вещества, рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий приводит его пресс-служба.

«Почти 50 процентов убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», — заявил он.

Пригожин подчеркнул, что с данным явлением приходится сталкиваться довольно часто. Так, пленные украинские военнослужащие рассказывают об экспериментах, которые «зарубежные кураторы» ставят над ними, пытаясь создать «универсального солдата» с помощью медикаментозного воздействия.

Также глава компании рассказал, что украинские военные активно используют различные соединения фосфора и другие отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах.

17 февраля пленный украинский солдат Иван Василенко рассказал, что волонтеры привозят украинским военным наркотики вместе с гуманитарной помощью. Кроме того, есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США пересмотреть вопрос принадлежности Крыма
Отдыхающего на Бали российского блогера избили и обокрали на миллионы рублей
Оценено влияние политолога Павловского на российскую политику
Крупный пожар на востоке Москвы попал на видео
Стали известны подробности последних дней политолога Павловского
В Приднестровье назвали напряженной обстановку на границе с Украиной
Редчайшее собрание тысячи китов попало на видео пассажиров круизного лайнера
Пригожин заявил о наличии психотропных веществ у бойцов ВСУ
Бузова на видео пробежалась по отелю обнаженной в простыне
МИД КНР прокомментировал возможные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.