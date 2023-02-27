Пригожин заявил о наличии психотропных веществ у бойцов ВСУ

Пригожин: почти половина убитых бойцов ВСУ имели при себе психотропные вещества

Почти половина убитых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имели при себе психотропные вещества, рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий приводит его пресс-служба.

«Почти 50 процентов убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», — заявил он.

Пригожин подчеркнул, что с данным явлением приходится сталкиваться довольно часто. Так, пленные украинские военнослужащие рассказывают об экспериментах, которые «зарубежные кураторы» ставят над ними, пытаясь создать «универсального солдата» с помощью медикаментозного воздействия.

Также глава компании рассказал, что украинские военные активно используют различные соединения фосфора и другие отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах.

17 февраля пленный украинский солдат Иван Василенко рассказал, что волонтеры привозят украинским военным наркотики вместе с гуманитарной помощью. Кроме того, есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю.