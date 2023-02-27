Пригожин заявил о наличии психотропных веществ у бойцов ВСУ
Почти половина убитых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имели при себе психотропные вещества, рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий приводит его пресс-служба.
«Почти 50 процентов убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», — заявил он.
Пригожин подчеркнул, что с данным явлением приходится сталкиваться довольно часто. Так, пленные украинские военнослужащие рассказывают об экспериментах, которые «зарубежные кураторы» ставят над ними, пытаясь создать «универсального солдата» с помощью медикаментозного воздействия.
Также глава компании рассказал, что украинские военные активно используют различные соединения фосфора и другие отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах.
17 февраля пленный украинский солдат Иван Василенко рассказал, что волонтеры привозят украинским военным наркотики вместе с гуманитарной помощью. Кроме того, есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю.