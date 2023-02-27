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18:13, 27 февраля 2023Мир

Канада ввела санкции против КСИР Ирана из-за нарушения прав человека

Канада ввела санкции против 12 членов КСИР Ирана из-за нарушения прав человека

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Власти Канады ввели санкции против 12 членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана из-за нарушения прав человека. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

«В сегодняшний список санкций включены 12 высокопоставленных должностных лиц КСИР и сил правопорядка, которые участвовали в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Ранее из-за жесткого подавления протестов в Иране совет глав МИД стран Евросоюза утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана, причина — многочисленные нарушения прав человека в рамках протестов, продолжающихся в стране с сентября 2022 года.

Протесты начались после того, как в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное ношение хиджаба», и уже из отдела полиции девушку увезли в реанимацию, где она и умерла. Очевидцы утверждают, что ее избили в отделении.

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Глеб Бажуткин
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