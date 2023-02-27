Редчайшее собрание тысячи китов попало на видео пассажиров круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера стали свидетелями редкого скопления около 1000 китов

Пассажиры круизного лайнера National Geographic Endurance стали свидетелями редкого зрелища — скопления более тысячи особей усатых китов в одном месте. Как сообщает National Geographic такое крупное собрание китов не встречалось уже более века.

Видео удалось снять в январе 2022 года недалеко от Антарктики. Застать настолько крупную группу китов — большая удача, такого не происходило с тех пор, как в ХХ веке в результате китобойного промысла популяция китов критически сократилась, поставив вид на грань вымирания.

К северу от острова Коронейшен нас ждало настоящее чудо: до самого горизонта вода была заполнена китами. Когда мы подошли ближе, характерные звуки от выбрасываемых ими фонтанов пара и воды стали постоянными и окружали нас со всех сторон. От дыхания китов запотевали линзы камер и очки Конор Райан зоолог и член экипажа круизного лайнера National Geographic Endurance

Усатые киты собираются недалеко от острова Коронейшен, потому что эти воды богаты крилем, которым они питаются. Усатые киты уступают в размерах только голубым китам, самым крупным млекопитающим на планете. Такое количество китов в одном месте вселяет в ученых оптимизм, что популяция постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось о стае касаток, которые атаковали яхту. Группа животных в Атлантическом океане к северу от португальского города Порту 45 минут таранила французскую яхту и затопила ее.