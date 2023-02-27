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11:30, 27 февраля 2023Из жизни

Редчайшее собрание тысячи китов попало на видео пассажиров круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера стали свидетелями редкого скопления около 1000 китов

Пассажиры круизного лайнера National Geographic Endurance стали свидетелями редкого зрелища — скопления более тысячи особей усатых китов в одном месте. Как сообщает National Geographic такое крупное собрание китов не встречалось уже более века.

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Видео удалось снять в январе 2022 года недалеко от Антарктики. Застать настолько крупную группу китов — большая удача, такого не происходило с тех пор, как в ХХ веке в результате китобойного промысла популяция китов критически сократилась, поставив вид на грань вымирания.

К северу от острова Коронейшен нас ждало настоящее чудо: до самого горизонта вода была заполнена китами. Когда мы подошли ближе, характерные звуки от выбрасываемых ими фонтанов пара и воды стали постоянными и окружали нас со всех сторон. От дыхания китов запотевали линзы камер и очки

Конор Райанзоолог и член экипажа круизного лайнера National Geographic Endurance

Усатые киты собираются недалеко от острова Коронейшен, потому что эти воды богаты крилем, которым они питаются. Усатые киты уступают в размерах только голубым китам, самым крупным млекопитающим на планете. Такое количество китов в одном месте вселяет в ученых оптимизм, что популяция постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось о стае касаток, которые атаковали яхту. Группа животных в Атлантическом океане к северу от португальского города Порту 45 минут таранила французскую яхту и затопила ее.

Антонина Черташ
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