Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:14, 27 февраля 2023Наука и техника

Xiaomi выпустила очки для дополненной реальности

Xiaomi анонсировала гарнитуру дополненной реальности с поддержкой жестов

Фото: Unsplash

Китайская компания Xiaomi анонсировала очки дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Устройство выполнено в форм-факторе обычных очков, оно имеет корпус из магниево-литиевого сплава с элементами из углеродного волокна. Вес гаджета составляет 126 граммов. Выпущенные Xiaomi очки получили три набора сменной оптики и линзы для близоруких пользователей. Носимое устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1, для его работы необходимо подключение к любому смартфону на чипе Snapdragon.

Очки оснащены экранами MicroOLED яркостью до 1200 нит, на которые выводится информация. По словам представителей корпорации, оборудование позволяет выводить информацию в дополненной реальности поверх других предметов. В компании отметили, что для наилучшего погружения и взаимодействия с окружающим миром очки имеют высокую детализацию. Также гарнитура имеет поддержку жестового управления.

В Xiaomi отметили, что пользователи смогут мгновенно переносить контент — например, с экрана смартфона или телевизора — на экраны очков. Жестами можно регулировать его размеры, а также взаимодействовать с приборами умного дома, работающими на платформе Xiaomi. Сроки выхода Wireless AR Glass Discovery Edition в продажу и его стоимость не раскрываются.

В августе 2022 года Xiaomi представила умные очки Mijia Glasses Camera. Девайс получил функцию записи видео и перевода голоса в текст.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского пригрозили Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России
82-летняя женщина с моложавым лицом раскрыла секрет красоты
Российский автопроизводитель анонсировал повышение цен
Бывший тренер «Зенита» сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе
Пенсионер семь тысяч раз позвонил в полицию с оскорблениями и сел в тюрьму
Захарова связала рейтинги Байдена с санкциями США против России
Россиянам предложили недельный отдых в Турции по цене авиабилета
Волочкова перечислила свои ограничения во время Великого поста
Россиянина осудили на четыре года колонии за поджог военкомата
Российская экономика оказалась частично зависима от одного иностранного банка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.