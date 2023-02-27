Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач

Bild заявила о намерении Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач на фронте

Западные страны намерены принудить Киев к мирным переговорам с Москвой осенью в случае неудач на фронте. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится», — сказано в публикации.

По данным издания, политики европейских стран уже обсуждают ультиматум для украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее власти США призвали президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к дипломатическому диалогу об окончании конфликта. В своей статье обозреватель The New York Times Майкл Кроули подчеркнул, что американские официальные лица, зная о разговорах о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», утверждают, что их цель — укрепить позиции Киева в возможных мирных переговорах. При этом власти США «не уточняют, когда они могут начаться».