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16:00, 28 февраля 2023Наука и техника

Корвет «Совершенный» провел артиллерийские стрельбы

Корвет «Совершенный» ТОФ провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) России уничтожил корабль условного противника в ходе учения. Артиллерийские стрельбы провели в заливе Петра Великого в Приморье, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Отмечается, что по сценарию учения корабль условного противника шел к территориальным водам России. В ответ на попытку экипажа корвета установить связь корабль «противника» произвел условный ракетный залп по «Совершенному». Расчеты противовоздушной обороны корвета взяли на сопровождение воздушную цель и уничтожили ее при помощи артиллерийской установки АК-630М с шестиствольным орудием калибра 30 миллиметров. Также экипаж корабля ТОФ отработал постановку радиолокационных и электронных помех.

После входа корабля условного противника в зону поражения артиллерии «Совершенного» он был уничтожен расчетами артиллерийской установки А-190 калибра 100 миллиметров. В пресс-службе уточнили, что в роли противника выступал морской щит-мишень.

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Корвет «Совершенный» проекта 20380 спустили на воду в 2015 году. Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями, а также поддержки морского десанта. Корвет несет противокорабельные ракеты Х-35.

В январе стало известно, что корвет «Резкий» проекта 20380, который построили для ТОФ, испытал противолодочное вооружение в заливе Петра Великого.

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Даниил Иринин
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