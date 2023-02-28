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14:03, 28 февраля 2023Культура

Минкультуры в сотрудничестве с Минобороны сформирует агитбригады

Министр культуры Любимова заявила о формировании агитбригады в сотрудничестве с Минобороны

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Министр культуры России Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала о формировании и работе агитбригад в сотрудничестве с Министерством обороны. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас сейчас такая очень серьезная работа идет с Министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады», — заявила политический деятель, подчеркнув, что в состав агитбригад войдут артисты из разных регионов, исполнители разных жанров, а также музыканты старшего поколения и «самые молодые, еще только формирующиеся коллективы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие культурной сферы в новых регионах станет приоритетом.

Актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал слова главы государства и заявил, что Путин озвучил желания россиян.

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Анастасия Астахова
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