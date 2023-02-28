Минкультуры в сотрудничестве с Минобороны сформирует агитбригады

Министр культуры Любимова заявила о формировании агитбригады в сотрудничестве с Минобороны

Министр культуры России Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала о формировании и работе агитбригад в сотрудничестве с Министерством обороны. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас сейчас такая очень серьезная работа идет с Министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады», — заявила политический деятель, подчеркнув, что в состав агитбригад войдут артисты из разных регионов, исполнители разных жанров, а также музыканты старшего поколения и «самые молодые, еще только формирующиеся коллективы».

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