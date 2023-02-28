Текущие стандарты качества воздуха связали с повышенным риском болезней сердца

Kaiser Permanente: текущие нормативы качества воздуха связаны с повышенным риском смерти

Специалисты американской компании Kaiser Permanente, занимающейся медицинским страхованием, выяснили, что уровень загрязнения воздуха, соответствующий текущим стандартам качества воздуха в США, связан с более высоким риском сердечного приступа или смерти от ишемической болезни сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 3,7 миллиона взрослых людей, которые проживали в Калифорнии не менее одного года. Адрес каждого добровольца был привязан к определенному географическому местоположению, для которого определялось среднегодовое воздействие мелкодисперсными частицами PM 2.5. Уровень воздействия сравнивался с частотой случаев сердечных приступов или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Текущий норматив Агентства по охране окружающей среды для уровня мелких частиц PM 2.5 в воздухе составляет 12 микрограммов на кубический метр в среднем в течение года. Длительное воздействие загрязненного воздуха мелкодисперсными частицами PM 2,5 является известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что воздействие PM 2.5 в концентрации от 12 до 13,9 микрограмма на кубический метр связано с 10-процентным повышением риска сердечного приступа и 16-процентным увеличением риска смерти от болезней сердца или сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с концентрациями менее восьми микрограммов на кубический метр.

Также было показано повышение риска сердечного приступа на шесть процентов и увеличение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на семь процентов у взрослых, подвергшихся воздействию загрязнения воздуха при умеренных концентрациях от 10 до 11,9 микрограмма на кубический метр по сравнению с низкими концентрациями менее 8 микрограммов на кубический метр. Повышенный риск сердечных приступов сохраняется даже при концентрациях от 8 до 9,9 микрограмма.

Самая сильная связь между воздействием загрязнения воздуха и риском сердечно-сосудистых заболеваний была замечена у людей, которые живут в районах с низким социально-экономическим статусом, где находится больше промышленных объектов, более оживленные улицы и больше автомагистралей.