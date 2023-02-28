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20:59, 28 февраля 2023Наука и техника

Масса домашнего скота превысила диких млекопитающих в десятки раз

PNAS: общая масса домашнего скота превысила биомассу наземных диких млекопитающих в 30 раз

Фото: paweldotio / Unsplash

Ученые Института Вейцмана в Израиле определили биомассу домашнего скота и выяснили, что она в несколько десятков раз превышает массу всех диких наземных млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты проанализировали имеющиеся данные об общей численности (количества особей) нескольких сотен видов млекопитающих и использовали их для построения модели, чтобы вывести общую биомассу наземных видов млекопитающих, для которых глобальная численность неизвестна. Согласно оценке, масса всех наземных диких млекопитающих составляет 20 миллионов тонн, то есть примерно три килограмма на каждого человека на Земле.

Было обнаружено, что основной вклад в биомассу диких наземных млекопитающих вносят крупные травоядные, например белохвостый олень, кабан и африканский слон. Кроме того, парнокопытные млекопитающие, такие как олени и кабаны, составляют около половины общей массы наземных диких млекопитающих. Общая биомасса диких морских млекопитающих оценивается в 40 миллионов тонн, и половина приходится на усатых китов.

В общей биомассе млекопитающих доминирует домашний скот, чья масса достигает 630 миллионов тонн, и люди с общей массой 390 миллионов тонн. При этом влияние человека также сильно определяет численность некоторых диких млекопитающих, поскольку белохвостые олени и кабаны были завезены во многие части света.

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Александр Еникеев
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