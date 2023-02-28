Украинский генерал назвал ситуацию в Артемовске крайне напряженной

Командующий ВСУ Сырский назвал ситуацию вокруг Артемовска крайне напряженной

Ситуация вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) — крайне напряженная, заявил командующий украинскими сухопутными войсками генерал Александр Сырский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — отметил Сырский.

Ранее командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева обстановке у Артемовска. После общения со своими коллегами он пришел к выводу, что ситуация тяжелая по всем направлениям.