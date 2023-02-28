Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 28 февраля 2023Бывший СССР

Украинский генерал назвал ситуацию в Артемовске крайне напряженной

Командующий ВСУ Сырский назвал ситуацию вокруг Артемовска крайне напряженной

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Ситуация вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) — крайне напряженная, заявил командующий украинскими сухопутными войсками генерал Александр Сырский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — отметил Сырский.

Ранее командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева обстановке у Артемовска. После общения со своими коллегами он пришел к выводу, что ситуация тяжелая по всем направлениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке беспилотников ВСУ атаковать российскую нефтебазу
Белый дом приказал американцам удалить TikTok
Раскрыта судьба единственного выжившего в авиакатастрофе на Сахалине туриста
Меладзе и Брежнева выставили на продажу подмосковный особняк за сотни миллионов
Стало известно об уничтожении техники ВСУ на херсонском направлении
Украинский генерал назвал ситуацию в Артемовске крайне напряженной
Российский полицейский во время патрулирования ранил коллегу
В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из группировки «Редан»
Отремонтированный «Неустрашимый» передадут Балтфлоту с задержкой
Россия рекордно увеличила экспорт нефти через тихоокеанские порты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.