У атаковавших Белгород беспилотников заметили взрывчатку британской армии

The Drive: у атаковавших Белгород беспилотников заметили взрывчатку из Великобритании

Атаковавшие Белгород беспилотники переносили взрывные устройства, которые использует британская армия. Об этом пишет The Drive.

Издание обратило внимание на снимки обломков беспилотников, размещенные в социальных сетях. В частности, на боеприпасах со взрывчатыми веществами можно заметить маркировки L23A1 и PE8.

По данным издания, это указывает на то, что страной происхождения взрывных устройств является Великобритания, а сами беспилотники принадлежат Украине. Согласно The Drive, боеприпасы Киев получил от Лондона.

Вечером 27 февраля три беспилотника предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Белгороде. Один летательный аппарат влетел в окно жилой многоэтажки. Два других беспилотника повредили четыре автомобиля. Все три летательных аппарата переносили взрывчатку.