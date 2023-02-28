Названа угрожающая газовой безопасности Европы страна

МЭА: Китай представляет самую большую угрозу для Европы на газовом рынке

Китай представляет самую большую угрозу для Европы на газовом рынке, сказано в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В прошлом году закупки Китаем топлива были скромнее по сравнению с предыдущими годами из-за длительных коронавирусных ограничений. Однако в конце прошлого года власти КНР сняли почти все ограничения, это может привести к росту спроса на электроэнергию в 2023 году, уверены эксперты.

В МЭА, называя КНР угрозой для газовой безопасности Европы, прогнозируют, что в этом году Китай нарастит импорт газа как минимум на 35 процентов. Закупки топлива могут быть значительно выше даже рекордного уровня 2021 года. Все это усилит конкуренцию и может привести к резкому росту цен на газ.

Падение биржевых цен на газ продолжается с октября прошлого года на фоне теплой зимы, эффективной политики Евросоюза по экономии топлива, стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также рекордных запасов в подземных хранилищах. Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран в феврале заявил, что Россия проиграла энергетическую войну с Европой, поскольку та научилась обходиться без российских ресурсов.