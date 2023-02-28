Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:46, 28 февраля 2023Экономика

Названа угрожающая газовой безопасности Европы страна

МЭА: Китай представляет самую большую угрозу для Европы на газовом рынке

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Китай представляет самую большую угрозу для Европы на газовом рынке, сказано в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В прошлом году закупки Китаем топлива были скромнее по сравнению с предыдущими годами из-за длительных коронавирусных ограничений. Однако в конце прошлого года власти КНР сняли почти все ограничения, это может привести к росту спроса на электроэнергию в 2023 году, уверены эксперты.

Котировки TTF1! от TradingView

В МЭА, называя КНР угрозой для газовой безопасности Европы, прогнозируют, что в этом году Китай нарастит импорт газа как минимум на 35 процентов. Закупки топлива могут быть значительно выше даже рекордного уровня 2021 года. Все это усилит конкуренцию и может привести к резкому росту цен на газ.

Падение биржевых цен на газ продолжается с октября прошлого года на фоне теплой зимы, эффективной политики Евросоюза по экономии топлива, стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также рекордных запасов в подземных хранилищах. Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран в феврале заявил, что Россия проиграла энергетическую войну с Европой, поскольку та научилась обходиться без российских ресурсов.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения БПЛА в Подмосковье
Эксперт по уборке предостерег от популярного способа избежать запотевания зеркал
Синоптик пообещал москвичам «арктическое вторжение» в марте
Звезда сериала «СашаТаня» раскрыл причину ухода из проекта
Врач раскрыла причины появления ранней седины и способы ее предотвратить
В Петербурге женщина выпала из окна 13-го этажа
Названа угрожающая газовой безопасности Европы страна
Генсек НАТО заявил о готовности к эскалации ради победы Украины над Россией
Израиль уличили в закулисной работе на Украину
Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку «со странным звуком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.