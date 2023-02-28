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01:02, 28 февраля 2023Россия

Песков заявил о недовольных политикой Киева силах Украины

Песков заявил о недовольных нынешней политикой Киева силах Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине остались силы, которым не нравится нынешняя политика Киева. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам Пескова, часть этих сил до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. И именно с ними, по словам официального представителя Кремля, Россия может вести переговоры. Однако начать их будет можно лишь после достижения целей специальной военной операции по защите Донбасса.

В качестве примера такой силы за пределами Украины Песков привел украинского политика Виктора Медведчука, который сейчас находится в РФ.

Также официальный представитель Кремля заявил, что положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на прекращение спецоперации.

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Екатерина Подвигина
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