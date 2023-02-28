Песков оценил вероятность прекращения спецоперации

Песков: положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на прекращение спецоперации

Положение дел в Киеве не дает возможности рассчитывать на прекращение спецоперации. Об этом в интервью «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время украинское руководство продолжает «благоволить нацистам и нацистским проявлениям в обществе». Более того, Киев целенаправленно работает над тем, чтобы поддерживать в украинцах этот подобный настрой, используя для этого все возможности.