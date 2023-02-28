Оператор билборда опроверг размещение рекламы с логотипом нашумевшей группировки

Оператор Intention назвал фейком информацию о рекламе с логотипом нашумевшей группировки

Рекламный оператор Intention опроверг информацию о размещении на билборде торгового центра Avenue на юго-западе Москвы проморолика с логотипом нашумевшей группировки «ЧВК Редан». В разговоре с «Лентой.ру» пресс-служба компании назвала ранее опубликованные в сети ролики фейками.

«Агентство Intention — оператор рекламы на медиафасаде ТРЦ "Авеню" — не подтверждает факт размещения данного креатива. Данное видео является фейком, наложенным на оригинальные рекламные ролики медиафасада. Наш партнер "ВКонтакте" также не имеет отношения к данному размещению, и оно не является частью официальной рекламной кампании игры Atomic Heart», — сообщили в компании.

Ранее в сети были опубликованы кадры табло с рекламой компьютерной игры Atomic Heart, сообщает «Мослента». На билборде меняются надписи: «Мы снова это сделали», «Величайшее промо в истории» и «Atomic Heart». Одновременно с этим на экране появляется изображение пауков — один из символов «ЧВК Редан».

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно наиболее широко после массовых драк ее участников в российских торговых центрах с «офниками». К последним относят выходцев из околофутбольной среды. После происшествий прошли задержания, полиция устраивала облавы на состоящих в движении подростков.

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и изображения паука и цифры 4 на одежде. Название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка «Геней Редан».

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями членов движения. «Важно пресекать противоправные действия (...) Это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал он.