Парикмахер перечислила визуально омолаживающие прически

Парикмахер Энн Фергюсон: челка гарантировано сделает женщину моложе

Парикмахер Энн Фергюсон из Шотландии перечислила визуально омолаживающие женские прически. Соответствующие комментарии приводит Express.co.uk.

Эксперт рассказала, что любой оттенок седины может состарить женщину, а также придать локонам тусклый и неухоженный вид. По этой причине Фергюсон порекомендовала подбирать подходящее под тон кожи окрашивание волос, чтобы улучшить их внешнее состояние. Помимо этого, парикмахер заявила, что челка гарантировано сделает женщину моложе, однако подбирать ее нужно вместе с профессиональным стилистом.

Фергюсон отметила, что удачно уложенные длинные локоны также могут зрительно убрать несколько лет. «С возрастом волосы могут истончаться, поэтому регулярная стрижка и салонный уход за длинными прядями предотвратят старение», — добавила специалист.

В заключение стилист раскрыла важность использования несмываемых кондиционеров для волос. По ее словам, специальные уходовые средства помогают избежать появления нездоровых и поврежденных прядей.

Ранее творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева назвала россиянкам прически, которые могут визуально омолодить. В первую очередь стилист посоветовала при окрашивании присмотреться к светлой гамме.