Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 28 февраля 2023Из жизни

Вопрос о сексе брата и сестры довел профессора университета до увольнения

Профессор из университета в Исламабаде был уволен за вопрос студентам об инцесте

Фото: Majidiqbalwiki / Wikimedia

Заданный студентам вопрос об инцесте довел профессора Кхаира уль Башара из Университета COMSATS в Исламабаде до увольнения. Как сообщает New York Post, вопрос содержался в письменной задаче для студентов, учащихся на бакалаврской программе по электрической инженерии.

Башар принимал экзамен четвертого декабря, а уже пятого был уволен. Администрация университета объяснила свое решение в официальном письме.

По условиям задачи, брат и сестра, находясь в путешествии по Франции во время каникул в колледже, решили заняться сексом. Оба использовали контрацепцию, а после полового акта поклялись больше никогда не повторять его. Студенты должны были аргументированно ответить, допустим ли секс между родственниками в подобных условиях. Ответ должен был состоять из трехсот слов и содержать введение, основную часть и заключение.

Содержание экзаменационного задания является возмутительным и противоречит учебно-методическим нормам Исламской Республики Пакистан. Текст задачи вызвал серьезную озабоченность и беспокойство среди семей студентов

Администрация Университета COMSATS в Исламабаде

New York Post уточняет, что задача была придумана в 2000 году профессором Университета Вирджинии Джонатаном Хайдтом для исследования, которое ставило своей целью выяснить, на чем строятся моральные суждения: на рациональных доводах или на интуиции и эмоциях.

Материалы по теме:
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября 2021
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря 2021
«Могут сломать судьбу ребенка» В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
«Могут сломать судьбу ребенка»В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
27 декабря 2021

В заявлении администрации университета COMSATS также говорится, что «наказание человека, распространяющего идеи инцеста среди студентов, должно стать примером для академического сообщества».

Ранее сообщалось об учителе, который случайно разослал школьникам свои откровенные фотографии. Несмотря на тяжесть проступка, преподавателя не уволили, а детей попросили удалить снимки и не пересылать их.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о готовности Путина вести переговоры с Макроном и Шольцем
Вопрос о сексе брата и сестры довел профессора университета до увольнения
Гинеколог объяснила странные звуки в женских половых органах во время секса
В Германии заговорили о возвращении части выделенной Украине помощи
Служившие в ВСУ отец и сын воссоединились в российском плену
Названы самые опасные районы Москвы для пешеходов
Посол России в США заявил о многолетнем нарушении Вашингтоном положений ДСНВ
Немецкий депутат раскритиковал ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Балтфлот провел учения с «Искандерами»
Москвичка убила свою племянницу ножом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.