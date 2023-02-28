Вопрос о сексе брата и сестры довел профессора университета до увольнения

Профессор из университета в Исламабаде был уволен за вопрос студентам об инцесте

Заданный студентам вопрос об инцесте довел профессора Кхаира уль Башара из Университета COMSATS в Исламабаде до увольнения. Как сообщает New York Post, вопрос содержался в письменной задаче для студентов, учащихся на бакалаврской программе по электрической инженерии.

Башар принимал экзамен четвертого декабря, а уже пятого был уволен. Администрация университета объяснила свое решение в официальном письме.

По условиям задачи, брат и сестра, находясь в путешествии по Франции во время каникул в колледже, решили заняться сексом. Оба использовали контрацепцию, а после полового акта поклялись больше никогда не повторять его. Студенты должны были аргументированно ответить, допустим ли секс между родственниками в подобных условиях. Ответ должен был состоять из трехсот слов и содержать введение, основную часть и заключение.

Содержание экзаменационного задания является возмутительным и противоречит учебно-методическим нормам Исламской Республики Пакистан. Текст задачи вызвал серьезную озабоченность и беспокойство среди семей студентов Администрация Университета COMSATS в Исламабаде

New York Post уточняет, что задача была придумана в 2000 году профессором Университета Вирджинии Джонатаном Хайдтом для исследования, которое ставило своей целью выяснить, на чем строятся моральные суждения: на рациональных доводах или на интуиции и эмоциях.

В заявлении администрации университета COMSATS также говорится, что «наказание человека, распространяющего идеи инцеста среди студентов, должно стать примером для академического сообщества».

Ранее сообщалось об учителе, который случайно разослал школьникам свои откровенные фотографии. Несмотря на тяжесть проступка, преподавателя не уволили, а детей попросили удалить снимки и не пересылать их.

