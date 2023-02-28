В Уфе иностранца обвинили в истязании пяти российских детей в медресе

В Уфе 28-летнему иностранцу предъявили обвинение в истязании пяти детей в возрасте от 6 до 12 лет. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание двух и более несовершеннолетних») УК РФ. По версии следствия, в январе-феврале мужчина применял силу в отношении детей, отданных на воспитание. Об этом стало известно от одного из потерпевших, которому удалось сбежать. Всех несовершеннолетних поместили в приюты, обвиняемого поместили под стражу.

По данным Telegram-канала Mash Batash, уроженец Таджикистана работал учителем в медресе — мусульманском учебном заведении, расположенном под мечетью Мадина. Дети жили в комнате, откуда выходить было запрещено, и спали на полу на матрасах. Четыре ребенка также рассказали, что их били.

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