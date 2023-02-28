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21:47, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

Илон Маск увидел окружение Артемовска на карте

Миллиардер Илон Маск увидел на карте в Twitter, что Артемовск «почти окружен»
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: NTB / Reuters

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск в комментариях к твиту с картой, изображающей «приблизительную ситуацию» вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) на 28 февраля, написал, что город «почти окружен». Изображение бизнесмен увидел в аккаунте War Mapper.

На карте отражены территории, которые находятся под контролем России и где находятся российские войска. В первой зоне — восточный и северо-восточный пригороды, о контроле над которыми сообщало Минобороны РФ; Иванград и Опытное, о контроле над ним сообщал штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР); во второй — северо-западный и южный пригороды (населенные пункты Берховка, Ягодное — о контроле над ними сообщала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер»).

Из изображения следует, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся западный пригород Артемовска и основная часть города.

Ранее Илон Маск назвал государственным переворотом события на Украине в 2014 году. «Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — написал он.

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Марина Совина
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