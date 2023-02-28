Россиянин избил до смерти мать после пьяной ссоры и пошел под суд

В Кемерове пойдет под суд 59-летний мужчина, избивший до смерти 86-летнюю мать

В Кемерове пойдет под суд 59-летний местный житель, избивший до смерти 86-летнюю мать после пьяной ссоры. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

По данным ведомства, в октябре 2022 года пьяный фигурант поссорился с пенсионеркой. Россиянин избил ее до потери сознания и продолжил выпивать. Через несколько дней мужчина заметил, что мать не подает признаков жизни, и вызвал скорую. Выяснилось, что пожилая женщина скончалась.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе 30-летний местный житель зарезал мать.