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20:31, 28 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин избил до смерти мать после пьяной ссоры и пошел под суд

В Кемерове пойдет под суд 59-летний мужчина, избивший до смерти 86-летнюю мать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемерове пойдет под суд 59-летний местный житель, избивший до смерти 86-летнюю мать после пьяной ссоры. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

По данным ведомства, в октябре 2022 года пьяный фигурант поссорился с пенсионеркой. Россиянин избил ее до потери сознания и продолжил выпивать. Через несколько дней мужчина заметил, что мать не подает признаков жизни, и вызвал скорую. Выяснилось, что пожилая женщина скончалась.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе 30-летний местный житель зарезал мать.

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Екатерина Власова
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