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01:22, 28 февраля 2023Россия

В Кремле увидели единство общества перед лицом конфронтации с Западом

Песков: российское общество консолидировано перед лицом агрессивной конфронтации с Западом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российское общество консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом. На это в интервью «Известиям» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, уровень единения «чрезвычайно высок». В частности, он отметил, что общество «абсолютно монолитно в своих суждениях, подходах и видении происходящего». Кроме того, пресс-секретарь президента России рассказал о формировании внутри общества «единого подхода к тем, кто делает какие-то ошибки, к тем, кто становится предателем».

Марина Совина
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