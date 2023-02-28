В Кремле увидели единство общества перед лицом конфронтации с Западом

Песков: российское общество консолидировано перед лицом агрессивной конфронтации с Западом

Российское общество консолидировано перед лицом новой агрессивной конфронтации с коллективным Западом. На это в интервью «Известиям» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, уровень единения «чрезвычайно высок». В частности, он отметил, что общество «абсолютно монолитно в своих суждениях, подходах и видении происходящего». Кроме того, пресс-секретарь президента России рассказал о формировании внутри общества «единого подхода к тем, кто делает какие-то ошибки, к тем, кто становится предателем».

