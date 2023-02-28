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21:21, 28 февраля 2023Россия

В российском городе загорелся ресторан

SHOT: в Краснодаре загорелся ресторан «Pro Vino» на площади 200 квадратных метров

На Кубанской набережной в Краснодаре загорелся ресторан «Pro Vino». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, на данный момент площадь составляет 200 квадратных метров. Объявлен второй повышенный ранг возгорания. Количество пострадавших неизвестно, на месте работают пожарные.

3 декабря в Москве загорелся ресторан на Цветном бульваре. Из здания эвакуировали посетителей. Как отмечают СМИ, возгорание произошло из-за жировых отложений на стенках вентиляции. Вскоре пожар потушили, его площадь составила три квадратных метра.

Юлия Мискевич
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