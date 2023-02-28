На курортах Кубани распустились весенние цветы

В Краснодарском крае из-за аномального тепла распустились нарциссы, крокусы и верба

На курортах Краснодарского края распустились первые весенние цветы — нарциссы, крокусы и верба. Об этом пишет «КП Кубань».

На раннее цветение растений повлияла аномально теплая погода для конца зимы — в Краснодаре 27 февраля был побит температурный рекорд 28-летней давности, воздух прогрелся свыше 22 градусов тепла. При этом отмечается, что теплая погода еще не до конца устоялась и в ближайшие дни на Кубань придет похолодание. В первый день весны столбики термометров опустятся сразу на 10-15 градусов.

«В регион прорвется холодный атмосферный фронт. Воздушная масса идет с Новой Земли. Ее скорость переноса очень большая, потому показания термометров обрушатся. Ночью вернутся морозы. Небольшой минус ожидается даже в центральной части края», — рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Наибольшей популярностью на летний период у отечественных туристов пользуются курорты Кубани — Сочи, Анапа и Геленджик, на них приходится 38, 19 и 16 процентов бронирований соответственно.