Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:54, 28 февраля 2023Моя страна

На курортах Кубани распустились весенние цветы

В Краснодарском крае из-за аномального тепла распустились нарциссы, крокусы и верба

Фото: Charles Tyler / Unsplash

На курортах Краснодарского края распустились первые весенние цветы — нарциссы, крокусы и верба. Об этом пишет «КП Кубань».

На раннее цветение растений повлияла аномально теплая погода для конца зимы — в Краснодаре 27 февраля был побит температурный рекорд 28-летней давности, воздух прогрелся свыше 22 градусов тепла. При этом отмечается, что теплая погода еще не до конца устоялась и в ближайшие дни на Кубань придет похолодание. В первый день весны столбики термометров опустятся сразу на 10-15 градусов.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

«В регион прорвется холодный атмосферный фронт. Воздушная масса идет с Новой Земли. Ее скорость переноса очень большая, потому показания термометров обрушатся. Ночью вернутся морозы. Небольшой минус ожидается даже в центральной части края», — рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Наибольшей популярностью на летний период у отечественных туристов пользуются курорты Кубани — СочиАнапа и Геленджик, на них приходится 38, 19 и 16 процентов бронирований соответственно. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
В России отреагировали на падения беспилотников в стране
В ЛНР заявили о нежелании иностранных наемников ВСУ ехать на передовую
Российские средства ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS
Финляндия начала строительство стены на границе с Россией
Войска России уничтожили до 350 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Найден способ улучшить батареи для смартфонов
Солдаты ВСУ заявили о нехватке артиллерийских снарядов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.