Конгресс проведет закрытое заседание по найденным у Байдена секретным документам

Bloomberg: члены Конгресса проведут заседание по секретным документам, найденным у Байдена

Во вторник, 28 февраля группа членов Конгресса заслушает представителей администрации президента США Джо Байдена на тему содержания секретных документов, найденных в его частных домах и аналитическом центре. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Закрытый брифинг в Капитолии, назначенный на 16:00 по местному времени (00:00 мск) предназначен для «группы восьмерых» законодателей, которые имеют доступ к национальным секретам США. В нее входят старший сенатор Чак Шумер и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, а также ведущие республиканцы и демократы в комитетах по разведке обеих палат.

Речь также пойдет о документах, найденных в резиденциях экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Как сообщалось в конце января, в частном доме Байдена в Уилмингтоне обнаружили еще шесть новых секретных документов. До этого их находили в аналитическом центре Penn Biden Center.