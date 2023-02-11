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00:30, 11 февраля 2023Мир

В резиденции бывшего вице-президента США нашли секретный документ

WP: в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса нашли секретный документ
Майк Пенс

Майк Пенс. Фото: Leah Millis / Reuters

В резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса нашли секретный документ. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на представителя Пенса Дэвина О"Малли.

Отмечается, что обыск в резиденции бывшего вице-президента Соединенных Штатов продолжался пять часов. В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили один документ под грифом «секретно».

В январе адвокат Пенса обнаружил в его доме около десятка документов, помеченных как секретные. После этого юрист передал бумаги в ФБР. Уточнялось, что Пенс попросил юриста провести обыск в его доме из осторожности.

1 февраля аналогичные мероприятия прошли в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич. Впоследствии адвокат американского лидера Боб Бауэр доложил, что секретных документов обнаружено не было. «Министерство юстиции взяло для дальнейшего рассмотрения некоторые материалы и рукописные заметки, которые, по-видимому, относятся к его пребыванию на посту вице-президента», — уточнил он.

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Марина Совина
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