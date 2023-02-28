Врио главы ДНР пообещал вернуть Красный Лиман

Глава ДНР Пушилин пообещал возвращение российских войск в занятый ВСУ Красный Лиман

Оставлять Красный Лиман было очень болезненно, но Россия вернет контроль над городом и это время не за горами, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить (Красный Лиман — прим. «Ленты.ру»). Но мы вернемся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами», — сказал Пушилин.

Он отметил, что будут предприняты необходимые для этого шаги. По словам врио главы ДНР, сейчас на этом направлении ведутся позиционные артиллерийские бои.

Пушилин также сообщил, что российские военные взяли под контроль один из микрорайонов Артемовска (украинское название — Бахмут). Речь идет о Ступках, расположенных на севере города.