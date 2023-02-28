Россиянина осудили на 10 лет за избиение до смерти пожилой матери из-за алкоголя

Под Астраханью осудили на 10 лет избившего до смерти 81-летнюю мать из-за алкоголя мужчину

В Астраханской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 54-летнего местного жителя за убийство 81-летней матери. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Андрей Хегай.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 3 сентября фигурант вернулся домой пьяный и поссорился из-за этого с матерью. Тогда он избил ее кулаками по голове. Потерпевшая ушла спать в комнату, однако утром скончалась. Сын вызвал скорую помощь и рассказал о смерти родственницы, но врачи установили, что пенсионерка погибла от черепно-мозговой травмы.