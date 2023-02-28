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10:29, 28 февраля 2023Россия

Россиянам напомнили о нерабочем праздничном дне в марте

Роструд напомнил россиянам о нерабочем дне 8 Марта

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России среда, 8 марта, будет нерабочим днем. Об этом жителям страны напомнил Роструд в Telegram-канале.

«В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен», — говорится в сообщении федеральной службы.

Там напомнили, что вторник, 7 марта, является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена для работников на один час.

До этого короткая рабочая неделя в России была по случаю Дня защитника Отечества. Тогда жители работали с 20 по 22 февраля и отдыхали в честь праздника с 23-го по 26-е число.

В августе 2022 года правительство утвердило календарь нерабочих праздничных дней на 2023 год в России. После мартовского праздничного выходного россияне отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, также нерабочими праздничными днями названы 10-12 июня и 4-6 ноября.

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Анастасия Шейкина
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