Известный российский комик словами «это треш» описал работу на телевидении

Комик Сергей Мезенцев словами «это треш» описал свою работу на региональном телевидении

Известный российский комик и блогер Сергей Мезенцев рассказал о своей первой работе на телевидении. В интервью YouTube-каналу «Нетология» он раскрыл, что трудился на региональном телевидении, и описал это словом «треш».

Мезенцев отметил, что перед тем, как устроиться на телевидение, он активно участвовал в кировском КВН, где в жюри присутствовали представители местного телеканала. «Региональное телевидение, ребят — это такой треш. Я стоял два раза в день в прямом эфире и читал эсэмэски. Они все были одинаковые. [Например,] "пацаны на девятке хотят познакомиться с девчонками"», — вспомнил комик.

Помимо того, он высказался о постыдной для него ситуации, которая произошла на телевидении. По словам Мезенцева, первые эфиры он вел зимой и добирался до работы пешком, в связи с чем, когда он оказывался в теплом помещении и под софитами, у него были красные уши. «Я не мог никак от этого избавиться. Мне даже директор канала сказал: "Слушай, может, ты возьмешь никнейм Красноухов?" Я думал: "Боже, какой позор"», — поделился комик.

Ранее Мезенцев пожаловался на невозможность позвать на интервью актрису и телеведущую Ларису Гузееву. Он заявил, что связывался с Гузеевой и ее сыном, однако актриса все же не стала участвовать в его проекте.