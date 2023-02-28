В Госдуме назвали условие моментального прекращения СВО
Конфликт на Украине можно остановить моментально. Условие для этого назвал депутат Госдумы Олег Савченко, его слова приводят «Известия».
По мнению парламентария, конфликт, как и специальная военная операция (СВО) России, могут быть остановлены сразу, для этого нужно, чтобы страны Запада услышали позицию Москвы.
«Остановить конфликт всегда можно, в любой момент, в любую минуту. (...) Поэтому вопрос в следующем: насколько сегодня Запад готов выслушать, оценить и дальше, исходя из интересов РФ», — заявил Савченко.
При этом депутат добавил, что прекращение конфликта противоречит интересам третьих стран, вовлеченных в конфликт косвенно.
Ранее в Кремле заявили о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры. При этом представитель президента России Дмитрий Песков уверен, что на Украине есть силы, которые открыты для переговоров с Москвой и готовы к ним.