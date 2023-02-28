В Госдуме назвали условие моментального прекращения СВО

Депутат ГД Савченко заявил, что конфликт на Украине можно остановить моментально

Конфликт на Украине можно остановить моментально. Условие для этого назвал депутат Госдумы Олег Савченко, его слова приводят «Известия».

По мнению парламентария, конфликт, как и специальная военная операция (СВО) России, могут быть остановлены сразу, для этого нужно, чтобы страны Запада услышали позицию Москвы.

«Остановить конфликт всегда можно, в любой момент, в любую минуту. (...) Поэтому вопрос в следующем: насколько сегодня Запад готов выслушать, оценить и дальше, исходя из интересов РФ», — заявил Савченко.

При этом депутат добавил, что прекращение конфликта противоречит интересам третьих стран, вовлеченных в конфликт косвенно.

Ранее в Кремле заявили о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры. При этом представитель президента России Дмитрий Песков уверен, что на Украине есть силы, которые открыты для переговоров с Москвой и готовы к ним.