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14:02, 28 февраля 2023Россия

В Госдуме назвали условие моментального прекращения СВО

Депутат ГД Савченко заявил, что конфликт на Украине можно остановить моментально

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Конфликт на Украине можно остановить моментально. Условие для этого назвал депутат Госдумы Олег Савченко, его слова приводят «Известия».

По мнению парламентария, конфликт, как и специальная военная операция (СВО) России, могут быть остановлены сразу, для этого нужно, чтобы страны Запада услышали позицию Москвы.

«Остановить конфликт всегда можно, в любой момент, в любую минуту. (...) Поэтому вопрос в следующем: насколько сегодня Запад готов выслушать, оценить и дальше, исходя из интересов РФ», — заявил Савченко.

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При этом депутат добавил, что прекращение конфликта противоречит интересам третьих стран, вовлеченных в конфликт косвенно.

Ранее в Кремле заявили о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры. При этом представитель президента России Дмитрий Песков уверен, что на Украине есть силы, которые открыты для переговоров с Москвой и готовы к ним.

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Марк Леонов
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