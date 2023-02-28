Диетолог перечислила поддерживающие красоту ногтей продукты

Диетолог Дубская: поддержать красоту ногтей помогут морепродукты, говядина и яйца

Диетолог, эндокринолог Мария Дубская назвала продукты, поддерживающие красоту ногтей. О них она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Она указала, что сделать ногти крепкими и плотными помогает сера, содержащаяся, например, в морепродуктах. «Ее много в крабах, омарах, морских гребешках, рыбе и яйцах. Блеск ногтям придает хром. Поэтому в меню регулярно должны быть богатые им говядина, тунец, помидоры, свекла», — перечислила врач.

Кроме того, продолжила она, здоровью ногтей помогут кальций, содержащийся в молочных продуктах, и способствующий его усвоению витамин D, которого много в рыбе и яйцах. Тем, кто живет в регионах с недостатком солнца, уточнила Дубская, не обойтись без приема специальных добавок с витамином D.

Также, добавила Дубская, для здоровья ногтей важны микроэлементы селен и цинк. «Первого больше всего в бразильском орехе, яйцах и морепродуктах. Второй в максимальном количестве содержится в устрицах», — рассказала она, добавив, что цинком богаты говяжья печень, тыквенные и подсолнечные семечки и овсянка.

Наконец, обратила внимание диетолог, для роста и блеска ногтей нужны витамин Е, которого много в авокадо, орехах и кунжуте, и жирорастворимый витамин А, содержащийся в моркови и оливковом масле.

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