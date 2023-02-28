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10:25, 28 февраля 2023Россия

Врач назвал сигналы употребления наркотиков близкими

Психиатр Масякин: перепады настроения близкого могут указывать на употребление наркотиков

Фото: Unsplash

Обычно любящие люди долго не замечают, что близкий человек употребляет наркотики, хотя видят и чувствуют, что с ним происходит «что-то не то», отметил врач-психиатр, доктор медицинских наук, директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Антон Масякин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил сигналы, указывающие на употребление запрещенных веществ, а также рассказал о том, как помочь близким справиться с зависимостью.

«Лента.ру» напоминает, что производство, сбыт и пересылка наркотических и психотропных веществ, а также склонение к их употреблению являются уголовным преступлением и преследуются по закону.

На что стоит обратить внимание

Как правило, ранние признаки употребления наркотиков у любимых или членов семей объясняют какими-то прозаическими причинами — усталостью, переживаниями по поводу отношений, учебы, работы, состоянием нервной системы, поделился специалист.

«Со стороны могут быть заметны перепады настроения, необъяснимые исчезновения из дома и неурочные возвращения, частые нарушения обещаний и взаимных обязательств, просьбы денег с малоправдоподобными причинами, сонливость днем и бессонница ночами, снижение аппетита или его резкое повышение, иногда тяга к поеданию большого количества сладкого», — перечислил специалист.

Также стоит обратить внимание на изменения движений — то замедленных, то быстрых, нарушение координации движений и устойчивости походки, временами растянутую речь, смену благодушного настроения раздражительностью и агрессией, а также исчезновение денег и ценных вещей.

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Как проверить подозрения

Если появились подозрения, что человек употребляет наркотики, можно получить бесплатную консультацию по телефону доверия в наркологической службе, сообщил Масякин. В столице это Московский научно-практический центр наркологии. Специалисты зададут нужные вопросы, развеют или подтвердят подозрения, окажут психологическую поддержку. Кроме того, звонящему расскажут, какую профессиональную помощь можно получить и где, сориентируют, как лучше уговорить близкого человека прийти на консультацию, начать лечение.

Что делать, если подозрения подтвердились

При подтверждении подозрений необходимо обращаться за медицинской помощью, обратил внимание психиатр. Для этого нужно выбрать подходящее время и спокойно поговорить с человеком, употребляющим наркотики, о посещении специалиста и поиске путей решения проблемы.

Если сам человек, употребляющий наркотики, не согласен сразу обратиться за помощью, если он отрицает очевидное, то родственнику целесообразно прийти на консультацию самому — для ознакомления с порядком и правилами лечения, а также прохождения небольшого обучения мотивированию

Антон Масякинврач-психиатр

Если человек начал употреблять наркотики, справиться без помощи специалистов очень сложно и очень рискованно, подчеркнул врач. Дело в том, что при наркомании существенно изменяется работа головного мозга употребляющего, изменяется его личность, употребление наркотиков становится самым главным для него приоритетом. Со временем появляются признаки не только психической, но и физической зависимости. Наркомания поражает все уровни функционирования человека: биологический, психологический, физический, социальный.

«Помочь человеку вернуться в полноценную жизнь может комплекс мероприятий — диагностика, лечение, реабилитация, профилактика обострений зависимости и здоровый образ жизни, который заключается в правильном питании, физической активности, а также отказе от употребления алкоголя. Да, и очень важно, чтобы любовь и поддержка родных помогали специалистам, чтобы все действовали сообща», — подытожил Масякин.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная назвала серьезную опасность микродозинга мухоморов. По ее словам, от грибов, которым продавцы приписывают помощь при депрессии и выгорании, можно легко впасть в наркотическую зависимость.

27 февраля стало известно, что в Самаре начнется суд над 17 участниками преступного сообщества, занимавшегося сбытом героина. Фигурантам дела в возрасте от 22 до 47 лет вменяется совершение 62 преступлений.

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Екатерина Смирная
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