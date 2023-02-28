Очевидцы рассказали о ночных взрывах около нефтебазы в Туапсе

Житель Туапсе рассказал, что после взрывов около нефтебазы выбило стекла на вокзале

В результате взрыва около нефтебазы в Туапсе волна выбила стекла в зале ожидания на железнодорожном вокзале. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители. Они также описали момент происшествия.

«Я слышал два хлопка с разницей секунд в пять где-то в 2:15 ночи, подумал, что это газовый баллон. Живу в центре», — поделился очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Житель Туапсе по имени Кирилл сообщил, что его разбудил громкий взрыв в районе нефтебазы. «Слышно было сильно практически во всех районах города, особенно в районах, находящихся вблизи нефтезавода и нефтебазы. Я в центре города, в трех километрах от нефтебазы живу. Взрыв разбудил, конечно. Родители также подскочили с кровати», — высказался мужчина.

Он также сообщил, что взрывная волна выбила стекла в зале ожидания на местном железнодорожном вокзале. Информацию подтвердила другая местная жительница.

По данным Telegram-канала SHOT, атаковать нефтебазу пытались два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненные взрывчаткой — они пытались сбросить ее, но взорвались в ста метрах от нефтехранилища. Предварительно, взрыв повредил здание бойлерной, рядом с которой также нашли две воронки глубиной около полутора метров. На территории нефтебазы после случившегося возник пожар в хозпостройке, его потушили меньше чем за час.

О пожаре на нефтебазе в Туапсе стало известно утром во вторник, 28 февраля. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь не затронул резервуары с нефтью. Для его тушения привлекались 32 спасателя и 11 единиц техники.

