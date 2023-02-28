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17:43, 28 февраля 2023Силовые структуры

Перешедшему на красный и ударившему ножом водителя россиянину дали условный срок

В Петербурге пешеход, нарушивший ПДД и ударивший водителя ножом, получил условный срок

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Дмитрия Земского к четырем годам условно и взыскал более 1,2 миллиона рублей за нападение с ножом на автомобилиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Россиянина признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что вечером 30 апреля 2022 года Земский в состоянии алкогольного опьянения переходил улицу на красный свет, из-за чего у него завязался конфликт с автомобилистом. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой фигурант нанес потерпевшему не менее девяти ударов в голову и грудь туристическим ножом. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что под Астраханью осудили на 10 лет избившего до смерти 81-летнюю мать из-за алкоголя мужчину.

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Илона Палей
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