ВСУ обстреляли приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Устинка со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газопровода», — написал он.

Днем ранее, 27 февраля, глава региона сообщил, что в Белгороде нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Из местных жителей никто не пострадал, но есть разрушения.

С 4 февраля в Белгородской области бессрочно действует высокий режим террористической опасности.